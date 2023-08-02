打造新北成為國際都市已不再只是市政藍圖，翻轉新北天際線的三重新市政特區有「新三重」之稱，不僅鄰近捷運先嗇宮站，未來共有7大局處進駐新北第二行政中心，其中包含駐警隊及警察局，這裡將是三重區治安最好的地方，而位於本區的新建案「都廳大院」也一同受惠。

第二行政中心將有7大局處進駐，三重新市政特區治安NO.1。(中時新聞網攝)

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，三重新市政特區有捷運到站、行政中心，以及市府公園、鄰近大都會公園等完善規劃，具備良好的宜居性。此外，擁有市政特區特性的台北市信義計畫區、板橋新板特區，卻沒有三重市政特區的水岸景觀，而這樣的規劃也徹底翻轉三重舊市區的市容。值得一提的是，三重到台北雙子星只有一橋之隔，房價卻只有台北的一半，如此珍稀條件磁吸白領階級爭相入主。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，三重到台北雙子星只有一橋之隔，房價卻只有台北的一半。(中時新聞網攝)

三重新市政特區的公共建設一次到位，近千坪的市民廣場，加上近2500坪的市府公園綠地比肩新板、雙星特區，其中大型住宅開發案「都廳大院」緊鄰大漢溪第一排，預計2027年第2季完工。便捷的交通優勢及遼闊水岸景觀，亦吸引雙北購屋族紛紛移居到此。

都廳大院副主委徐瑞政表示，「都廳大院」擁有非常好的環境，包含大街廓開發的17000坪大基地、即將進駐的新北第二行政中心，以及建案對面逐步成形的新北科技園區，人口紅利強勁。產品的部份，格局規劃主力為20至45坪的2至4房，2房即能飽覽水岸景觀，深受民眾青睞。

「都廳大院」擁有非常好的環境，包含大街廓開發的17000坪大基地、與新北第二行政中心為鄰未來發展將不可限量。(中時新聞網攝)

大棟距水岸宅帶來的遼闊景觀會反映在房價上，若與大直地區相比，還是有百萬以上的差距，且「都廳大院」同時擁有水岸景觀、捷運出站到家、市府為鄰、6字頭價格等多項優勢。

陳炳辰表示，同樣擁有水岸景觀的板橋區江翠重劃區，目前出現不少高價新案，大概都來到8字頭，新板特區更是站穩9字頭；比對三重新的市政特區，位於核心區域且緊鄰市府卻只要6字頭，是買得起的水岸景觀區域。

他指出，市府特區或有市政機能的情況下，行情具備恆溫性，未來若走到7字頭也不為過，再加上媒體產業園區的進駐，或是當地本來就有一些產業園區，也會有不錯的租屋市場，這些都會是此區域的利多機能，以及未來具備發展空間的條件。

徐瑞政補充，自從《平均地權條例》通過後，整個自住的剛性需求買盤已經逐漸穩固，加上物價一直上漲，房租也節節高升，很多租屋族發現「租不如買」，故紛紛尋找比較理想的物件。現在正是自住客進場的最好時機，目前實價登錄已突破千戶，已購客很多都是年輕族群。

符合理性購屋剛性需求的水岸生活，如今無需羨慕也能用超值價格住進增值發展強勁的新三重！近期若有買房自住或置產需求的民眾，不妨把握北市外環第一圈的三重6字頭價格，提前卡位享受未來的增值利多。