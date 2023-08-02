大陸醫藥反腐風暴再次升級，人民日報健康客戶端報導，統計數據顯示，今年截至7月26日，全大陸已有至少155位醫院院長、書記被查，數量已超過去年全年的兩倍。本輪醫藥反腐不僅要嚴查醫藥代表，醫院也開始查科室、查醫生。

報導指出，半個月內，大陸監管部門連續三次表達對醫療反腐的行動和決心。7月28日，紀檢監察機關配合開展大陸全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署視頻會議。7月21日，大陸國家衛生健康委會等多部門部署開展為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。7月15日，大陸國家醫保局、財政部等四部門聯合發布《關於開展2023年醫療保障基金飛行檢查工作的通知》，指出要徹查醫藥領域各類違法違規行為。

人民日報健康客戶端指出，目前多個學術會議宣布暫停。北京市鑫諾律師事務所高級合夥人展曙光表示，這也與新一輪的反腐行動相關，有部分藥企之所以熱衷舉辦醫療學術會議，主要是出於擴大藥品知名度及影響力的目的。「凡是開會時有講座講他們的產品的，還有禮品相送。會後的活動，還能讓醫藥代表好好招待一下醫生。這就讓學術會議變味了。」

報導稱，隨著對商業賄賂案件查處力度不斷加大，未來的學術會議也應逐步回歸「清朗」。

展曙光表示，醫藥領域的商業賄賂往往跟專業化、個性化的醫療行為相掛鉤，因此更隱蔽，查處起來難度較大。如企業以贊助科研經費、學術會議費等名義，進行不法利益輸送；在醫藥購銷環節給付醫院工作人員回扣；通過生產環節虛抬藥品價格、流通環節虛假交易等方式套取資金進行賄賂。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，今年的反腐力度相較往年更為嚴格，藥企及院方、醫生都要加強行業自律，自覺接受監管，把控法律的底線，營造公平公正的競爭環境。