中華世大運羽球隊今天（2日）上午出賽準決賽，面對羽球實力不錯的馬來西亞，中華隊嚴陣以待，推出最佳陣容應戰，總比分3比0橫掃馬來西亞，晉級今天晚間6點開始的金牌戰。

本屆世大運中華羽球隊有男單世界第25「左手重炮」林俊易、女單世界第20許玟琪兩位單打好手領軍，以及7月初才剛拿下超級300美國羽球公開賽混雙冠軍的葉宏蔚、李佳馨，加上廖倬甫、宋碩芸、董秋彤、鄧淳薰、柏禮維、張淨惠、李佳豪、李芳至，都是一時之選的27歲以下好手，是中華隊奪牌希望之一。

本屆世大運羽球混合團體準決賽第1點混雙，由葉宏蔚／李佳馨把關，兩人順利21比18、21比16擊敗大馬黃天啟／蕭皓珊，第2點男單林俊易21比15、21比16解決世界排名第545張彥峰，第3點女單許玟琪迎戰世界第334葉睿晨，先前許玟琪表示過場地順、逆風較明顯，首局她面臨落後，中段雖追到11比11平手，還是18比21讓出。

第2局換邊許玟琪打得順手，很快就取得11比3領先，並曾19比9將分差擴大到雙位數，21比12要回一局；決勝第3局許玟琪回到首局打得比較不順的半邊球場，一開始陷入1比5落後，但她儘快調整過來、追上分數，以11比7進入技術暫停，回來後許玟琪曾被對手追平分數，經過一番拉鋸，21比18有驚無險收下勝利，中華隊直落3點搶下金牌戰門票。

中華隊過去參加過2007曼谷、2011深圳、2013喀山、2015光州及2017台北5屆世大運，總共斬獲7金9銀17銅，其中2017台北世大運在溫暖主場的加持下，女單戴資穎、男單王子維、女雙許雅晴／吳玓蓉、混雙王齊麟／李佳馨及混合團體勇奪5面金牌，是金牌大豐收的一屆。