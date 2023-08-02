Spencer Strider vs. Ohtani.



Round 1 goes to Quadzilla.



Strider's 200th K. Fastest to 200 Ks in history. Again. pic.twitter.com/LMDMVaM7tR — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 1, 2023

Sho Single✅

Angels Shohei Ohtani singles in the 6th inning against the Atlanta Braves at Truist Park.😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #GoHalos pic.twitter.com/RnfD8uTUTN — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 2, 2023

季中交易市場在台灣時間2日早上6點正式關上大門，正如天使先前所保證，大谷翔平在本季結束前將會持續待在隊上，並全力朝著季後賽邁進。天使2日交手勇士，大谷翔平4打數打出1支安打，個人連續6場比賽敲安，但天使牛棚把持不住平手局面，打線無力追回3分差距，以1比5負於勇士，天使終止3連勝氣勢。

最近不斷受到各隊「敬遠」禮遇，大谷翔平本季第40轟已經聽牌很久，但暫居大聯盟三振王的史崔德（Spencer Strider）不吃這一套，首打席連續3顆好球就把大谷翔平送回休息室，這也是史崔德的本季第200K，今年投了123.1局就完成200次三振，寫下大聯盟史上最速紀錄。

國聯全壘打王歐森（Matt Olson）擊出高飛犧牲打，勇士首局就把分數開張。大谷翔平3局再交手史崔德，這次雙方纏鬥了7顆球，可惜未能把握史崔德拐進紅中的滑球，再次揮空三振。5局天使內托（Zach Neto）打出滾地球送回三壘跑者，雙方比數追平。

前役沒收大谷翔平第40轟的哈里斯（Michael Harris II）第5局開炮，勇士再次超前紅襪1分。前2回面對史崔德都吞K，大谷翔平6局上扳回一城，敲出游擊防區內野安打上壘，成功延續個人連場安打紀錄，2出局後大谷完成本季第13次盜壘成功。已經完成1局任務的天使中繼投手韋柏（Ryan Webb），第7局續投就出事，阿西亞（Orlando Arcia）、哈里斯背靠背開轟，勇士就將5比1的分數維持到最後，大谷翔平最後1次打擊機會敲出一壘滾地球出局。大谷翔平此戰4支1，吞下2次三振，上演本季第13盜，打擊率小降至3成04。