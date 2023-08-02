ACC是由Stellantis汽車集團、道爾達能源(Total Energies)，以及賓士集團所合資建立。

根據省政府和聯邦政府的遊說登記資料，ACC的代表在今年五月會見了加拿大魁北克省政府官員，以及聯邦政府的代表。

據公開資料顯示，ACC的遊說活動只在查詢與選址、開發、建設魁北克新電池工廠有關的資助和激勵措施。

ACC回應說，公司正在探討北美工廠的計畫，但未透露討論細節。

在上個月，Stellantis與加拿大政府解決了有關：與南韓LGES一起設立EV電池工廠相關的補貼爭論。而ACC與加國政府官員接觸，主要是在討論設廠補貼問題。

ACC成立於2020年，目前已經宣布在德國、法國、義大利設立電動車電池工廠，投資金額在70億歐元(約77億美元)。

加拿大和美國政府紛對製造商提出激勵措施，希望努力降低電動車電池，其中的關鍵礦資源對中國的依賴。電動車大廠和電池製造商紛呼籲，在汽車最大市場北美建立新的工廠。

而魁北克省政府希望，它在地理上鄰近美國港口，將有助於該省在電動車電池領域獲得一些投資。