超微第二季營收年減18%，為53.59億美元，略超出分析師預估的53.2億美元。調整後每股盈餘年減45%，為0.58美元，優於分析師預期的0.57美元。經調整後毛利率為50%，較去年同期的54%下滑。

以部門來看：

第二季數據中心業務營收年減11%，為13.2億美元，主要因企業需求疲軟和部份客戶庫存水位升高導致第三代EPYC晶片銷售下滑，但超微強調第四代EPYC晶片營收幾乎成長1倍。

客戶事業營收年減54%，為9.98億美元，但較上季大幅成長，受惠於Ryzen 7000系列銷售激增，以及PC市場復甦。

遊戲部門營收年減4%，為16億美元。

嵌入式事業營收年增16%，為15億美元。

超微預估本季營收為57億美元加減3億美元，不及市場預估的58.2億美元。該公司預估調整後毛利率約51%，大致符合市場預期。

超微表示，數據中心需求可望在今年下半年再次升溫、尤其是在第四季。準備與輝達已經上市的H100一較高下、專為AI訓練及高效能運算（HPC）工作設計的MI300旗艦AI晶片預計在第四季推出。超微表示此款晶片供不應求。