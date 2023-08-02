美國之音引述路透報導，據2名知情人士說，中國貨幣監管部門正要求一些商業銀行減少或推遲購買美元，以減緩人民幣貶值。這個被稱為窗口指導的非正式指令，是中國當局今年採取一系列措施的最新一個，以增強受中國疫情後緩慢經濟復甦以及美元和其它主要貨幣升值衝擊的人民幣。

報導稱，一名消息人士說，中國監管部門強調，由於「最近人民幣的貶值」，銀行應該推遲他們自營交易帳戶的美元購買。

中國國家外匯管理局對路透說，匯率預期穩定，將推動公司和金融機構的「風險中性思維」。「人民幣的兌換率預期是穩定的，外匯市場有滿足真實和落實性外匯需求的基礎。」該局重申，將繼續在合理和平衡的水平上維持人民幣的基本穩定。

人民幣7月份跌至8個月來的新低，今年來對美元貶值3.6％，是亞洲表現最差的貨幣之一。中國當局保證讓市場因素主導人民幣的行動，但中共中央政治局上月罕見地提到需要貨幣穩定，此舉透露他們的擔憂。

報導引述香港瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰（Ken Cheung）分析，窗口指導「顯示央行維持支持人民幣的立場」，「它還顯示中國人民銀行有足夠的工具維護這個貨幣。」

消息人士說，控制非緊急的美元需求可能緩解一些人民幣的壓力。

大陸央行領導的一個自我監管部門，2021年也要求銀行限制他們自營交易帳戶的規模，以對抗人民幣的不穩定。

中國貨幣管理部門迄今只是修改了一些規定，比如允許公司增加海外借貸，設定強於預期的每日人民幣的基準匯率，以及國有銀行購買一些人民幣。

報導引述加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管阿爾文·譚（Alvin Tan）分析，「中國人民銀行用持續的強於預期的人民幣修補來展示強硬。」但譚預計，人民幣本月晚些時候會重探7月份7.25的區間，因為美元升值，「投資者對中國經濟的決定性回轉失去了他們的樂觀。」

流動緩慢

中共中央政治局表示，改革房地產的政策以及採取更多措施提振經濟的需求，讓投資人振奮。但好景不長，大陸國內外投資人說他們會等待實質的行動，再增加在中國的投資。

高盛分析師最近表示，中國當局雖然可能減緩人民幣的貶值，但依然有極大的阻力妨礙其升值，最主要的關鍵是債務纏身的地產業的脆弱以及貨幣政策的差異。

要求看到政府更快公佈經濟支持措施的投資人迄今已經失望，中國股市的疲軟表現也顯示了這點。上海股市和藍籌指數不但低於地區同類股市，也低於全球股市。外國投資人對大陸國內A股的淨購額大約有320億美元。經濟失去疫情後的反彈後，資金的注入基本停頓。與此同時，海外機構投資人也拋售了大量人民幣債券。

由於境外旅遊和服務，中國的服務貿易赤字1到6月份達到1021億美元，增加了一倍多，給人民幣平添了壓力。此外，也有季節性因素，中國的海外上市公司夏季通常需要更多的外匯給股東們支付紅利。