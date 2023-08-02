父親節將至，新北市國民運動中心及新北運動聚點推出爸爸的專屬運動優惠，包含游泳、健身、體適能家教課等，其中新店運動中心8月6日推出兩堂免費的Auster懸吊肌力課，總計限額20名。

體育處表示，即將迎接父親節，本周開始有多項運動優惠。新店運動中心在8月6日推出兩堂免費的Auster懸吊肌力課，學習如何正確使用訓練帶及彈力繩，加強鍛鍊全身的肌肉，每場限定10個名額。

此外，喜歡游泳的朋友可到三鶯運動中心，游泳月卡30天888元，平均一天不到30元即可養成規律運動的好習慣，想上健身房健身的爸爸們，三鶯、鶯歌運動中心及Waypoint fitness中和館除了推出健身月卡優惠，也有一對一、一對二教練課，想運動但不知道怎麼動的爸爸們，讓專業教練帶你正確使用器材，安全的提升身體各項能力，快來盡情揮灑汗水！

五股運動中心推出DADDY享樂趣優惠活動，即日起至8月8日，購買游泳池享樂卡及體適能享樂卡，使用期限皆加贈10天，卡片不限本人使用，可與親朋好友一同運動享樂。

新店運動中心在8月7日至8日歡慶父親節，推出體適能館男性專屬優惠，購買體適能全票50元，可使用90分鐘，TANITA檢測優惠價100元。