阿利伯克級III驅逐艦首艦「傑克盧卡斯」號（Jack H. Lucas ，DDG 125）交付美海軍

五角大廈已公告，美國海軍1日分別授予亨廷頓英戈爾斯工業公司（HII）和通用動力（General Dynamics）的巴斯鋼鐵造船廠（Bath Iron Works）5年採購合約，以打造 9 艘第3批次（Flight III）阿利伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦，但海軍並未透露合約價格。

綜合外電1日報導，亨廷頓英戈爾斯將負責造其中6艘，而巴斯鋼鐵則將打造至少3艘。然而，由於美國海軍說，要是再額外打造任何軍艦，將保留讓兩家公司競標的權利，好讓政府和納稅人在競標中獲取最划算的價格。

有鑒於此，合約價會是選擇的敏感情資來源，因此五角大廈並未公開相關價格。不過，最新估計顯示，一艘第3批次新艦大約要20億美元（近609億台幣）。

「阿利伯克級驅逐艦是水面艦隊的主幹，也是海軍史上最成功的造艦計畫之一，」美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）在書面聲明中說，「這些合約為造船廠和業界供應基地提供了長期穩定的需求信號，促進行業對勞動力的投資。我們將與業界合作夥伴一起繼續建設它們，以在未來幾十年持續保衛海洋安全！」

阿利伯克級III驅逐艦首艦「傑克盧卡斯」號（Jack H. Lucas ，DDG 125）交付美海軍

而在同一篇聲明中，美國海軍代理研發和採購助理部長史特凡尼（Jay Stefany）說，海軍透過多年合約預先採購，而不是個別為每艘驅逐艦議定合約，節省了8.3億美元（近253億台幣）。

戴杜羅先前就在軍情報告中表明，在下一代驅逐艦DDG（X）和其他新艦準備好前，或許更好的戰略，就是打造更多第3批次阿利伯克級驅逐艦，以確保美國有必要的戰力來威懾中國，並執行其他必要的任務。

新型阿利伯克III驅逐艦以雷神（Raytheon）的AN/SPY-6先進飛彈防禦雷達（AMDR）取代了原有的SPY-1雷達，而新型AN/SPY-6主動電子掃瞄陣列雷達（Active electronically scanned array radar）結合了氮化鎵收發模組，號稱功能比AN/SPY-1強大30倍。

此外，為了支援新系統，新型驅逐艦的發電與冷卻系統遠比舊艦強大，新型4百萬瓦勞斯萊斯（Rolls-Royce）發電機取代了原本的3百萬瓦發電機。