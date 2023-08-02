2024大選只剩5個多月，國民黨總統參選人侯友宜與台南市3名立委選將的第一面大型聯合競選廣告看板，近日出現在台南火車站前圓環。由於採用「類電影」海報的表現方式，十分吸睛。

國民黨台南市第3選區立委參選人姚正玉表示，這是3名黨籍選將「聯合競選」的起手式，未來還會在更多議題合作，一起拉抬國民黨的選情。綠營則反批，88槍擊案與黑金光電，基本上離不開李全教跟王文宗2人，國民黨唯有「放棄全教」，才有機會「正義成真」。

選戰氛圍愈來愈濃厚，國民黨台南市第3選區立委參選人姚正玉、第5選區立委參選人市議員王家貞，第6選區立委參選人不分區立委陳以信等3人，不僅都是國民黨正式提名的選將，3人的選區還都在市區都會型人口聚集地區，因此3人決定聯合競選，力拚反攻民進黨總統參選人賴清德的本命區。

近日出現的這張大型聯合競選廣告看板，不僅是3人聯合宣傳的第一面廣告看板，還是侯友宜在台南市與3名黨籍選將合體的第一張競選看板。

該看板斗大的主標題「正義成真」，搭配副標「揭發88槍真相，打破光電爐渣黑金，全台明年1月13日上映」，還有4人並列的特寫照，不僅展現團結一致的精神，畫面還採用「類電影」的表現手法，4人「殺氣騰騰」扮演正義勇士，彷彿好萊塢電影海報，整體十分吸睛，也成功引發話題。

有支持民眾表示，「台南人都看到了」、「正義連線殺得敵營片甲不留」、「挺侯大將在台南」、「下架民進黨」；不過，也有人揶揄說，「瘦身成功，甩肉甩掉李全教」、「88槍真相元凶就國民黨自己人，佩服正義勇士大膽舉發」、「感覺有些像屍速列車」、「選民眼睛是雪亮的，廣告沒有比較美」。

民進黨台南市議會黨團幹事長蔡筱薇指出，88槍案在檢方偵辦下，已明確指出是國民黨地方大樁腳王文宗幕後指使；至於前台南市議長李全教涉及黑金，也不是這一、兩天的新聞，大家可以查看李全教近年在台南收購多少土地，準備進行光電開發？

民進黨台南市議員朱正軒也說，國民黨怎麼有臉掛上這樣的看板？這些爭議案件的始作俑者，就是王文宗及李全教，國民黨卻只選擇表面切割，不敢直接提名李全教參選台南市第4選區立委，也不願掛李全教的看板，但地方上所有國民黨議員仍全力輔選李全教，這叫台南人如何相信所謂的「正義成真」？