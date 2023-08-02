香港知名戲劇製作人鄺業生上個月驚傳離世，享壽63歲，對此，兒子鄺澄峰透過臉書證實死訊；鄺業生過去製作過無數經典港劇，包括《金裝四大才子》、《醉打金枝》、《陀槍師姐》等，也因此捧紅許多藝人，但他卻在2013年中風半身不遂，之後的生活過得相當不容易。

鄺業生在90年代監製過許多經典戲劇，當年歐陽震華、魏駿傑、張家輝等人都是因演出他的戲而走紅，之後他前往大陸拍戲時，還與台灣演員郭書瑤、柯佳嬿、陳莎莉、林佑威、溫昇豪等人合作2013年監製的《聊齋新編》。

不過，鄺業生卻在同年中風，兒子鄺澄峰臉書文中透露，父親自中風後雖可以說話，但卻什麼都做不了，更提到自此後父親都活在痛苦無助當中，或許安詳地睡一覺，在夢中還可以重拾事業高峰期的導演生涯。

最後他也向父親喊話：「爸爸，對不起！我作為長子仍沒法讓你在生前脫離安老院的命運，你說過一句不想安老院成為你的人生終點站，願（原）諒我，好好睡一覺，做一個創作夢，我們可以的，不用再擔心我們了！」