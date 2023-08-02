48歲天后「CoCo」李玟上月逝世，在7/31的告別追思會上，可見許多天王天后都特別錄影片送李玟最後一程，包括劉德華、張學友、王力宏、林俊傑、陶喆等，唯獨周杰倫沒錄影片，用一句話「天后CoCo：Rest in Peace」悼念，引來部分網友批評周杰倫敷衍，還有人揚言要脫粉。

周杰倫曾為李玟合作名曲《刀馬旦》，上月李玟過世，周杰倫在李玟追思會影片上並未「現身」，改用字卡代替，引來網友到他IG問許多同行歌手、前輩都在為李玟哀悼，「為何唯獨杰倫哥沒有為『李玟姐』哀悼呢？起碼杰倫哥曾經跟『李玟姐』合作過...我有點（覺得）奇怪，是杰倫哥再（在）逃避這個事實嗎？」

網友在IG問周杰倫為何沒發文悼念李玟。（圖／翻攝自jaychou IG）

見此，引來網友回應：「關你什麼事，不要道德綁架」、「哀悼是給別人看的還是發自內心的？」、「哀悼一定要po出來讓你看見是吧？」、「大嫂已經作為代表發文悼念啦，你還想怎麼樣」，另也有網友批評周杰倫在影片中僅用文字哀悼，「被這個敷衍得不能再敷衍，還不如不出現的圖給整（弄）笑了」。

有網友揚言脫粉。（圖／翻攝自微博）

而PTT上也有網友發現此現象，發問：「李玟過世，周杰倫很安靜？」指出他幫李玟做中國風的刀馬旦紅極一時，李也是周首場演唱會嘉賓，2013年也有再合體屋頂和刀馬旦，但從一開始到現在，與周有關的，只有一則應該是小編的發文，李玟的前輩後輩幕前幕後人士，對她過世消息或多或少都有表示，不明白為何周卻連致意影片也沒拍，其他網友說：「真的很熟才不會發文吧，是不是沒朋友」、「周杰倫又沒被邀參加告別式是要發啥？而且周人在國外」、「其實還好，搞不好人家私底下有親自致電家人」、「你怎知沒表示？做事一定要讓人知？」。