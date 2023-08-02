相較於美國亞利桑那州新廠遇到諸多挑戰，台積電熊本廠的興建計畫較為順利，官網也公開28項熊本廠的職缺，至於薪水部分，先前日媒也曝光台積電給新鮮人的薪資待遇優於當地水準，起薪約28萬日圓，換算新台幣超過6.4萬。

台積電官網顯示，從今年7月起，陸續開出28個位於熊本的職缺，從晶圓廠製造經理、模組副工程師、設備工程師到法務、會計、營運規劃及秘書等職位，通通都在招人。

熊本廠採用12/16奈米和22/28奈米製程，主要鎖定車用等領域，並與客戶及日本官方合資，由台積電持有熊本廠多數股權。熊本廠進度順利，讓台積電官方打算興建第二座工廠，但確切細節尚未出爐。

台積電在熊本廠的薪資待遇優於當地水準，據當地媒體與「JapanTank」社群平台揭露的訊息，可以發現台積電熊本廠給予新鮮人的起薪為28萬日圓。

此外，台積電熊本廠開出的時薪3千日圓是其他企業的3倍，若全勤加上津貼，月薪可以來到61萬日圓（約新台幣13.9萬）讓不少企業直呼破壞行情。