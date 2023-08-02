知名女星張柏芝18歲時演出周星馳電影《喜劇之王》，精緻美麗的五官與纖細身材，立刻得到不少關注度，即使出道已經25年依舊維持著凍齡美貌，近年來她依舊在演藝圈相當活躍，參與不少綜藝節目及直播帶貨，最近她露面現身活動，超頂狀態被讚翻，並分享當年與周星馳合作拍電影《喜劇之王》的趣事。

張柏芝最近上大陸節目《劇好聽的歌》，獻唱當年所主演電影《星願》插曲《星語心願》，以一身全黑亮片禮服亮相，曼妙的身材曲線一覽無遺，此外白皙的臉龐看來相當凍齡宛如少女，立刻引起網友熱議，大讚她顏值不受歲月影響。

張柏芝也在節目中分享當年與周星馳合作拍電影《喜劇之王》的趣事，表示周星馳在拍攝電影相當隨興，且不需要劇本的輔助，「我從來沒有在現場得到劇本，當下就要思考台詞應該要怎樣說。」她也指出周星馳只要感覺到了就能即興演出，將該段表演發揮得淋漓盡致，喜劇才華表現無遺。

事實上，張柏芝與周星馳的交情甚好，今年周星馳歡慶61歲生日時，一早就獲得張柏芝特地為拍攝的賀壽短片，片中張柏芝先化身火柴人，然後在跳出2人當年拍攝《喜劇之王》時的合照，別具心思。