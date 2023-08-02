陳姓男子前年邀女網友到摩鐵性交易，他趁機在紅酒下藥讓她飲用後，用情趣用品按摩她私處，她因藥效發作昏迷，陳男趁機性侵並拍攝她裸照，最高法院駁回上訴，依以藥劑及對被害人為照相犯強制性交罪判處有期徒刑7年2月定讞。

陳姓男子經由包養網站而認識一名女子，雙方見面後同意為性交易，他在2021年9月11日晚上開車搭載她前往汽車旅館，趁她沐浴時，將其攜帶之氟硝西泮（俗稱「FM2 」）之錠劑加入紅酒內。

陳男以遊戲為幌誘騙不知情之被害人飲用，之後她躺在床上，陳男持按摩棒摩擦她私處，她因毒品發揮作用而感到頭暈並逐漸失去意識，陳男於是利用她無反抗能力之狀態加以性侵，還以手機拍攝她裸體之照片。

一審及二審考量陳男為貪圖一己私慾，竟將第三級毒品摻入紅酒，讓被害人陷於昏迷後對其為強制性交犯行，又偷攝她裸照，應予非難，以藥劑及對被害人為照相犯強制性交罪判處有期徒刑7年2月。陳提上訴遭駁回確定。

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