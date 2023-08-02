不少人一旦陷入愛情，便會失去思考能力，導致傻傻相信對方，進而遭受到利用，《小鐵星座》運勢專欄分享戀愛不慎重容易吃虧受傷的前5名星座女，依序是雙魚女、雙子女、射手女、牡羊女、獅子女面對感情，從不經過三思或長時間相處，而草率開始一段戀情，但最後往往容易失敗收場。

▍第5名：獅子女

重視義氣的獅子女，無論對親人或戀人都很甘願付出，更是不求回報，也是她們自尊心的來源，而這樣熱心助人的表現，萬一碰上利用愛情騙子必定吃虧，會傻傻相信對方，甚至不惜粉身碎骨，最後只會換來一場空。所以即使是身邊最親密的人也需學會回絕，不可再有求必應。

▍第4名：牡羊女

牡羊女個性單純，一旦看到中意目標就會毫不猶豫追求，有時明知兩人前途渺茫，也會抱著只要有愛任何難關都能突破的心態交往，也不考慮種種後果，往往到了愛情破局後，才會覺悟到自己是多麼衝動，因此在戀愛中常常吃虧。

▍第3名：射手女

射手女天生愛玩、享受自由，她們對於戀愛一向都是靠感覺，所以時常與人分分合合，讓人覺得她們把愛情當作兒戲，不認真經營，導致弄壞了身邊的朋友對她們的形象，也不再輕易相信她們的言語，最後愛情、友情身敗名裂。

▍第2名：雙子女

雙子女個性多變，總能夠輕易開始或放下一段感情，而做任何事情三分鐘熱度的她們，只需對到眼並且感覺對了就深陷其中，不會去多想這段愛情的含義，但往往她們不被人珍惜，而導致被劈腿或分手，便會覺得受傷的總是自己，不再相信愛情。

▍第1名：雙魚女

生活中不能沒有愛情滋潤的雙魚座，只要有追求者出現幾乎是來者不拒，但結果往往不被珍惜，容易遇到處處拈花惹草的男生，導致時常為伴侶流淚，更是對愛情幻滅。建議多與對方相處，才能尋找到適合的白馬王子。