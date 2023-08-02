陸軍戰力最強大的陸航601旅驚爆共諜案。一名現役謝姓中校疑似勾結退伍軍官及及民間人士，接受大陸情報部門指示收集軍事機密，軍方立刻通報調查局桃園市調處及國家安全處及高檢署，日前展開搜索，並帶回一名中校軍官及5位民眾(含一位退役少校)。經複訊後，將該名謝姓中校及接頭男子羈押禁見，其餘4人均交保。國防部表示，對於少數不肖人員，違背守土衛國職責，涉犯此類出賣國家人民罪行，國防部感到痛心並嚴厲譴責。

國防部今(2)日表示，謝姓中校等人涉嫌遭中共吸收，刺探蒐情，是國防部與國安單位接獲檢舉，共同實施反情報調查，掌握具體違法事證，函請司法機關依法偵辦。對於少數不肖人員，違背守土衛國職責，涉犯此類出賣國家人民罪行，國防部感到痛心並嚴厲譴責。

國防部強調，面對中共對我滲透吸收，國軍持恆強化反情報教育，提升安全警覺；同時嚴密各項保密作業，妥採損害管控作為，並鏈結國安聯防，確維整體安全與人員純淨。