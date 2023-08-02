不少民眾2日上午行經基隆市國門廣場時，赫然發現陳列在國門廣場上的朱銘雕塑「人間系列—紳士」竟遭五花大綁，就連在較遠處的兩位紳士也難逃綁扎的命運。走近一看才發現，基隆市政府在綁帶上貼著「作品防颱中」。

依中央氣象局的颱風路徑預測顯示，卡努颱風將在明後天接近台灣陸地，若路徑沒有變化，氣象局也可能在2日下午發布陸上颱風警報。而且卡努颱風先前在日本的沖繩縣造成嚴重的災情，也讓國內提高警覺。

位於基隆市國門廣場上的這群「紳士」，其實源自於去年6月城市博覽會期間，基隆市政府向朱銘美術館借展，沒想到因為紳士系列與基隆港景太過契合，幾乎本來就應該在當地，在經過市府努力爭取下，去年10月重返國門廣場展出一年。

不過也有民眾認為，這些雕塑其實重量不輕，再加上牢牢固定在路邊，其實不太可能會受到風災。但也有民眾指出，這批雕塑大多拿著傘，位置又在港邊，擔心傘面部分受風容易毁損，加強固定也是理所當然。