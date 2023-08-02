大陸是蘋果iPhone的主要生產地，過往約占蘋果全球供應量的一半，不過近年似乎有被印度取代的趨勢，日媒分析蘋果正在加速遠離大陸的2大原因，蘋果的目標是將至少20%的iPhone生產轉移到印度。

根據《日經亞洲》報導，大陸多年來一直是蘋果生產的重鎮，資料顯示，蘋果188家高階供應商中，超過80%在大陸擁有至少1家製造工廠，而且自2007年iPhone推出以來，在大陸的生產量已占全球iPhone產量的95%以上。

不過此趨勢已出現改變，報導稱蘋果加速供應鏈移出大陸，根據了解，蘋果在印度的供應商，今年被要求生產超過1500萬支iPhone，是一年前目標的2倍多。

知情人士說，鄭州的騷亂事件是蘋果進軍印度的催化劑，因為該廠工人抗議，使蘋果的iPhone生產組裝中斷了1個多月，由於出貨遞延，蘋果去年錯過了「聖誕節前的購物季」。

蘋果另1個前進印度投資的原因，則是看好印度人口市場。報導分析，印度的工資相對較低、土地面積廣闊，而且印度人的英語程度良好，相對於鄰近的越南和泰國，是較好的選擇。

金融諮詢公司Deloitte預計，印度到2026年將擁有10億智慧手機用戶，成為僅次於大陸的最大市場。