TEDx 廣州2023大會原定於13日舉行，但傳出當地警方認為該大會是一個在中國大陸境內開展活動的境外非政府組織，因此禁止了該活動，並建議主辦方在當地設立辦事處。對此，活動主辦方表示，正在考慮相關意見，但要迅速走完所有法律程序將十分困難。

綜合外媒報導，TEDx 廣州2023大會是該組織於新冠疫情後的首次活動，共計800人報名參加。活動主辦方發布消息稱，警方認為大會是一個在境內開展活動的境外非政府組織，因此禁止了該活動。TEDx 廣州表示，他們是志工，所邀請到的講者也無償分享他們的想法，與TED沒有雇傭關係，公司也不提供賠償。

報導指，在警方介入之前，中國大陸曾多次向國際企業承諾，中國將致力於開放，同時加強法律手段打擊「外國滲透」。警方建議活動主辦方「在當地設立辦事處」，並申請會議舉辦臨時許可。主辦方表示，他們正在考慮這一可能性，但表示要迅速走完所有法律程序將十分困難。

TED（技術、娛樂、設計）是北美一家私有非營利機構，誕生於1984年。其創始人於2009年推出TEDx項目，以幫助世界各地的社區組織類似活動。而TEDx活動是獨立的非營利項目，任何人都可在獲得TED免費許可的情況下舉辦。