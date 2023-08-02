「拒絕違法解聘，捍衛學生權益。」在全國教師工會總聯合會協助下，新竹縣私立義民中學數十位師生今天召開記者會，指控學校近日不當解雇10名國高中部教師，還有約40多名教師面臨不續聘的威脅，他們要求教育部國教署介入處理，讓學校回復被解聘教師的工作權。

全教總理事長侯俊良表示，新竹義民中學是一所辦學績優的學校，每年都是滿招，會有這樣的成績，老師是大功臣。但是校方在6月底提出新學期的聘約，學術研究費正式教師打九五折、代理教師打八折，並要老師在7月2日前回覆。

侯俊良表示，面對新聘約，所有老師都在7月2日前回覆，但其中約50個教師對於聘約跟以前不同加註意見，對此，校方在7月底先對10個老師開刀解聘他們，後續40多個老師現在則人心惶惶，擔心工作不保。

侯俊良表示，校方未經協商更改聘約內容及不當解聘老師，已違反《教師待遇條例》及《教師法》，嚴重侵犯教師的工作權，教育部國教署應該出面處理。

立委林思銘則說，義民中學解聘10位教師後，8月1日起就不讓他們入校，改聘10位代理教師上場。對於學校這樣的作法，教育部國教署有必要好好查一下是否有違法，以保障老師的權益。

一位被解聘的老師泣不成聲表示，當她7月31日上完課要離開學校時，學生告訴她「老師你一定要回來」，她回答生「我一定會回來」。但事實上，她接到校解聘通知後，終日惶恐不安，整個人陷入崩潰，不知自己是否真的能重回學校教書。

一位今年從義民中學國中部畢業的劉同學表示，他在學3年時間，老師很照顧他們，同學在學校及班上也有很強的歸屬感，因此學校有好的辦學成績，老師功勞很大。對於學校最近解聘多位老師，他認為，未來學校可能不會再有好師資，學習環境也不友善，會影響到學生讀書的氣氛。

陳情老師也公布一份連署書，從昨天下午到昨晚十時，多達3100位義民高中的師生家長與畢業校友參與連署，展現親師生力挺學校老師的的決心，希望董事會懸崖勒馬，立即回復教師應有的聘任條件。