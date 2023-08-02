原本到場要阻詐的員警發現黃翁是要領錢辦理遺產事宜，貼心一路護鈔。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

詐騙風行，銀行端遇到有提領或轉匯大筆金額都會特別留心，日前家住北屯的84歲黃姓老翁突然到北屯路合作金庫要提領100萬元，行員急報警協助，未料原本是要阻詐，一問才知道黃翁妻子過逝，是要領錢分家，馬上阻詐業務秒變護鈔，也讓老人家感到相當窩心。

台中市警察局第五分局北屯派出所日前接獲銀行行員報案，指稱有一名老翁提領新台幣100萬元，表示是要給拿女兒及代書，因為金額龐大，行員擔心老翁遭歹徒詐騙，於是通知警方到場協助。

警方到場，立即關心84歲黃姓老翁，並詳細詢問，一問之下得知黃翁太太過世要處理遺產，準備分配給子女，才會到合作金庫北屯分行領取新台幣100萬元並要去代書那裡辦理。

員警也詢問老翁該代書住址，黃翁拿出名片，經查確實有該地政士事務所，另方面也連繫家屬確認黃翁並非被詐騙後，因見黃翁身上領有大筆現金，為了安全起見，員警主動化為貼身保鑣，一路護鈔前往北區的地政士事務所，黃翁十分感謝員警的幫忙，對於員警的關心感到十分窩心與感動。

第五分局表示為民服務是警方積極推動之目標，員警主動為民服務，提醒民眾，大金額的存、提款有一定的風險，除了要有2人以上同行外，也要注意身邊是否有可疑的人事物，申請警方護鈔是最安全的，如需協助請向住家附近的派出所申請。