社宅包租代管4.0今日正式啟動，內政部長林右昌2日指出，未來每季將以7000戶為目標，預計3年內擴大至8萬戶，本次開放長者「私宅換公宅」，並由原本同縣市放寬至跨縣市；行政院長陳建仁透露，4.0計畫累積媒合7萬5854戶，今年底達實質契約的包租代管戶數將達6.8萬戶。

現行方案提供房東「333」優惠，首先是三稅減免，地方政府得減徵房屋稅、地價稅，每月租金收入免稅額度最高1.5萬元，必要費用減除率為60％；其二是三費補助，公費每次3000元、修繕費每年每屋最高1萬元補助、居家安全保險費每年每屋3500元；最後是三年服務，提供3年的業者專業管理免服務費。

陳建仁致詞指出，蔡總統上任以來，政府全力推動8年20萬戶的社會住宅政策，目前為止直接興建的社宅已接近8萬戶，預計今年底開始動工或完成的可達9.5萬戶；本次4.0計畫累積媒合7萬5854戶，今年底達實質契約的包租代管戶數達6.8萬戶，直接興建加有實質契約的包租代管戶數共16.3萬戶，相信8年20萬戶目標一定可以達成。

林右昌表示，4.0計畫延續原有「333」特色，最大亮點是放寬長者跨縣市換居，以及「私宅換公宅」，鼓勵長者從無電梯公寓換居至電梯住宅、無障礙設施完善的公寓；第4期計畫將提升量能，以每季7000戶為目標，期盼持續透過公私協力，以3年的時間攜手達到新增8萬戶的目標，提供房東與房客永續的包租代管服務。

林右昌說，台灣有許多老舊房屋，長輩大多居住在沒有電梯的4層樓公寓，爬上爬下非常不便，且容易產生危險，子女又居住在不同縣市，而社宅包租代管政策是將社會需求結合長者照顧，長輩能搬到離子女較近的社宅，享有舒適且有電梯的環境，提高生活品質也解決居住問題，晚輩能就近照顧，心裏也比較安心。

林右昌表示，包租代管不只創立公共平台也建立新的機制，解決房東和房客的糾紛和不信任，房客租得安心，房東也能放心交出房屋給包租代管業者，讓租屋環境變得更好，當前已有2萬多位專業從業人員取得相關證照，「所以它不只是一個住宅政策，也是整個住宅產業新的一環。」