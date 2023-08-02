「賽車教父」廖老大去年創立品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，進軍台灣手搖飲市場，吸引大批民眾加盟並快速展店，未料卻爆出各分店品質不一，爆發倒閉潮，如今傳出全台最大旗艦店於上個月底收攤，關鍵在於一個月要燒掉50萬成本，根本是難以回收。

廖老大創立的「阿娘喂！廖老大」旗艦店，坐落於台中西屯區環中路二段，不過難逃倒閉潮，於上個月底結束營業，房東已經委託仲介尋找其他房客，根據《三立新聞網》報導，旗艦店一個月店租就高達15萬，加上人力、原物料等支出費用，總支出就高達50萬，雖然開幕時吸引大批顧客購買，不過如今卻是門可羅雀，購買的顧客稀稀落落，讓總公司決定收攤趕緊止血。

房仲業者在臉書社團公開招租資訊。（圖／台中租屋、出租專屬社團 臉書）

據悉，旗艦店營業空間約100坪，加上停車場接近200坪，雖然並非在精華地段，但位在車水馬龍的快速道路旁，估計能帶來錢潮，推估租金8到15萬元，不過如今收攤後，業者在「台中租屋、出租專屬社團」發文貼出出租資訊，開出店面月租15萬的條件，但強調「不租給娃娃機店」。

廖老大飲料品牌全盛時期在全台多達500多間，從去年年底頻傳有加盟店退出，除了品質參差不齊頻傳難喝，加上廖老大本人屢傳爭議，其中業者坦言背負人設壓力太重，像是「加盟前跟加盟後態度相差甚遠」，種種原因導致不到一年時間就關了400多間店。