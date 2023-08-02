台達電因是各大雲端伺服器廠伺服器電源主要供應商，成為AI伺服器浪潮下最大受惠者，台達電董事長海英俊表示，目前台達在廣義伺服器電源市佔率超過一半，所有AI伺服器客戶我們都沒有缺席，若依最嚴謹3000瓦以上，甚至5000瓦到6000瓦，以GPU為主的AI伺服器電源來看，約佔台達整體伺服器電源15%，現在AI伺服器電源在手訂單很多，看起來明年會比今年多很多，佔比亦會持續增加。

目前台達電源產品年營收約40億美元，其中伺服器電源約佔整體電源產品一半，約20億美元，若依AI伺服器佔伺服器電源10%到15%推估，AI伺服器營收已達2億美元到3億美元。

在電動車方面，去年台達電電動車零組件去年營收約7億美元，預估今年可望成長1倍，且未來2到3年的訂單也很穩定。

台達電法說會後，外資幾乎全面看好，1家美系外資微幅調整台達電2024年及2025年獲利預估分別增加1%及4%，並將中長期成長率提高至13%，給予「建議買進」評等，目標價調高為450元；另一家美系外資維持台達電2023年每股盈餘，但上調2024年/2025年每股盈餘3%/4%，給予「買進」評等，目標價由365元調升至435元。

1家亞系外資報告提高2023年每股盈餘8%，但維持2024年及2025年的預估，給予「優於大盤表現」評等，目標價為415元；1家日系外資則給予「買進」評等，目標價由335元上調至450元。