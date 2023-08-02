截止上午10:50左右，加權指數下跌289.92點或1.68%，16922.95點；櫃檯指數下跌3.89點或1.77%，報216.37點。

台積電ADR周二收跌0.76%，日月光、聯電ADR同樣走疲。台積電(2330)周三開平走疲，盤中多處平盤之下；聯發科(2454)也翻黑下滑難撐。鴻海(2317)、日月光投控(3711)跌幅擴大，聯電(2303)守住紅盤但漲幅收斂；面板雙雄群創(3481)、友達(2409)亦跌幅超過1%，權值股難挽頹勢。

PChome林口倉庫遭火融的網家(8044)盤中股價洗三溫暖，開低下挫後一度翻紅止跌。

AI賣壓出籠，廣達(2382)、台達電(2308)看好AI題材，廣達董事長林百里看好人工智慧(AI)應用長期發展，台達電AI伺服器電源接單暢旺，但AI面臨漲多回檔賣壓，緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)、廣達等股價狂殺，台達電也翻黑下滑，周三下午將舉行法說會的IPC龍頭研華(2395)跌幅亦超過3%。

資金湧進非電，其中鋼鐵、航運、造紙、電纜多方敲進，超導體概念股受矚目，第一銅(2009)、泰銘(9927)、金益鼎(8390)、太空梭(2440)等飆鎖漲停；電纜大山(1615)、華榮(1608)同樣漲停鎖住；碳交所將成立，碳權題材的華紙(1905)領頭造紙走揚，碳權其他概念股如倍力(6874)、叡揚(6752)盤中再衝漲停。

惠譽將美國評級從AAA評級下調至AA+，前景展望穩定。國內外持續發布財報，市場關注基本面成績單。然AI漲多持續遭空方狙擊，法人認為，主流股未能有明確連續性漲勢，短期台股盤勢波動擴大，宜掌握法人籌碼動向，以技術面延續多方態勢，且關注財報績優股，採短打操作抗震。