「Fecina法西納設計」為「高科大藝術季」設計活動主視覺，是校園藝文活動推廣的幕後功臣。（柯宗緯翻攝）

112年「雄挺利」計畫，只要青創業者申請「經濟部中小企業處青年創業及啟動金貸款」，即享最高200萬元5年利息補貼。（柯宗緯翻攝）

高雄市通過「經濟部青創貸款」至今共核貸超過1.4萬件、金額超過132億元，顯見高雄青創能量強勁。高市府青年局為持續扶植在地青年創業，紓緩草創初期籌資壓力，再推出「雄挺利」計畫，只要青創業者申請經濟部青創貸款通過，最高享貸款本金200萬元5年利息補貼。

青年局指出，2021年推出的「雄挺利」計畫獲高雄在地青創業者熱烈響應和正面回饋，位於高師大周邊的「貳木言午親子友善餐廳」，藉由青年局利息補貼有效減輕草創開銷壓力，負責人Ashley也更有餘裕投入兒童空間的建置，打造寓教於樂的飲食及親子體驗環境。

此外，平面設計公司「Fecina法西納設計」，透過青年局資金加持，使創業啟動無後顧之憂，促進創作者全心投入於品牌識別，為消費者創造迷人有溫度的視覺饗宴。

青年局長張以理指出，經濟部青創貸款收件將於9月1日起申請，至2024年8月31日或預算用罄為止。此段期間只要18至45歲青年朋友於高雄市設有5年內公司、商業、有限合夥或立案事業登記，向兆豐銀行或高雄銀行在地分行申請。

張以理表示，「經濟部青創貸款」通過，即可同時申請「雄挺利」計畫利息補貼，最高享貸款本金200萬元5年利息補貼。利息補貼將由青年局請銀行撥款至申請人帳戶，行政程序簡便，呼籲有意創業的青年朋友能夠善加運用政策資源，為事業添加助力。