【LIVE直播】遭控騷擾20女神隱多日！NONO現身「台北地檢署」接受偵訊

男星NONO（陳宣裕）最近涉及性騷擾、性侵爭議，遭小紅老師等20多位網友提告，今(2日)神隱多日的NONO將被婦幼隊傳喚到案說明，預計下午1時移送北檢複訊，先前自曝因提告NONO遭恐嚇有生命危險的小紅老師第一時間發聲了，在臉書限時動態問5字「哪裡有直播」，直言非常關心這件事。

網紅小紅老師、Amber等人日前投入「MeToo」運動，發文控訴過去曾被NONO性騷擾，沒想到受害者如滾雪球般累積到20多人，最嚴重的指控是曾被NONO拉到身心障礙廁所性侵，而NONO當時表示忘記了，20多位受害者決定一起對NONO提出告訴，6月30日由小紅老師開第一槍，帶著資料到北檢按鈴提告，而她自己要控告NONO的罪名是性侵未遂、強制猥褻，坦言有人證，目擊者日前還主動跟她聯繫。

傳聞NONO今被傳喚，小紅老師稍早發限時動態。（圖／翻攝自小紅老師 Anissa臉書）

對於被提告，NONO經紀人回應：「那就交由司法調查。」小紅老師透露有受害者情緒不穩想不開，幸好及時就醫撿回一命，但腦中還有血塊，她更曬出私訊截圖自曝遭到恐嚇，可見有人傳訊息嗆她：「你敢告No哥，就有人敢處理你」，更稱已經找黑道幫忙，對方已經接案、價錢也談好了，要小紅老師等著，「殺手已就位，選舉後就做了你」，小紅老師報警後，台北地檢署也回應NONO性騷及相關案件，檢方都會依法偵辦中。

對於NONO遭告涉嫌性騷擾、性侵未遂等罪，北檢上月已經分「他案」偵辦，今婦幼隊將傳喚NONO說明，神隱消失一個多月的NONO有望久違現身在鏡頭前，據知訊後預計下午1時移送NONO到北檢複訊。而小紅老師稍早也在限時動態提問想看直播，先前她便表示自己和受害者們想要的只是一個正式的道歉，沒想到NONO選擇躲起來，令她氣得對NONO隔空喊話說：「請給我們一個道歉！你做那些事的勇氣跑哪了？學學別人，有Guts一點好嗎？」

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