（圖 / 高雄市政府警察局提供）

高雄市政府警察局昨（1）日於臉書上發文，向民眾推廣一款「視訊報案App」，呼籲民眾如遇緊急危機，未必僅有親自到警局報案此一選項。令廣大網民眼前一亮的是，貼文同時附有2張照片，其中一張是員警受理報案時的工作畫面，另一張則是員警陽光高大、手臂結實有力的帥氣正面照。

貼文一經發佈，高雄市政府警局的臉書也瞬間引起暴動，只見至少上百名網友紛紛踴躍留言，「這個太帥！調來台北」、「我要抱警！」 、「本來就有下載，想說可以直接用App很便民，看到這貼文，決定直接移除APP，還是直接到警局好了」、「報案可以指定這位帥警嗎？」

警方提醒民眾，民眾報案時如遇110報案電話故障時，改用簡訊、視訊、網路報案及臨櫃報案，以確保其生命財產安全；視訊報案可同時與受理員警視訊對談，掌握現場狀況，立即派遣警力前往查處，有效抗制犯罪，嚇阻歹徒。

「110視訊報案」APP，功能如下：

(1)報案定位:警政服務APP 110報案定位，整合GPS定位功能，即時提供報案人所在位置。

(2)視訊傳送:整合視訊電話，可即時回傳現場影像，完整傳達現場實況，提供110受理員警快速掌握現場需求。

(3)文字對談:雙向文字對談，不用說話也可以輕鬆完成報案。

(4)個人資訊：提供個人設定特殊狀況及緊急連絡人，讓110受理員警第一時間掌握特殊需求。

也提醒民眾視訊報案須視網路情形使用，若在網路較差的山區等地，最好還是直接撥打110報案。