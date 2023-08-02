國民黨總統參選人侯友宜今是訪日最後一天，一早先與日華議員懇談會會長古屋圭司等十餘位參眾議員進行早餐會，會談中，除提到兩岸和平台灣安全的堅持「台海安定、台灣安全、日本安心」外，侯友宜透露，日方將傾全力支持台灣參與WHO、國際民航組織，並在聯合國委員中他們支持台灣用觀察員的身份參與。

侯友宜表示，今早上主要是跟日華懇古屋圭司，所率領的議員早餐會，因為在第一天來的時候，有些議員來不及參加，所以利用今早特別由古屋圭司會長再率議員，再度跟我一起見面。

侯友宜指出，同時談到的他們都會傾全力支持台灣參與WHO、國際民航組織，以及需要聯合國官委員，大家能夠參與用觀察員的身份，他都樂於支持。

隨行的國民黨立委陳以信表示，侯友宜談到對兩岸和平台灣安全的堅持，也談到對台日關係的未來期許，古屋也特別談到當年與馬英九政府共同推動故宮國寶翠玉白菜、肉形石赴日展覽的往事，後來交換日本國寶來故宮南院開幕展時古屋還特別代表日本赴台祝賀。