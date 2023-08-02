全國通過「Google Reference School」國際教育認證的學校僅8所，新北三峽龍埔國小今年4月通過Google Reference School國際教育認證，是全國首間榮獲此項殊榮的小學，今於市政會議上獻獎。

龍埔國小校長黃清海表示，學校長年運用教師社群培養教師科技能力，配合教育局提供的各式資源協助，自去年起，校內老師陸續通過L1、L2及GCT（Google Certificate Trainer)）等各項認證考核，除厚植教師數位教學能力外，更運用相關Google軟體於行政工作及教學上，藉此提升行政效率與教學成效，最終獲得Google教育亞太總部的認證。

教育局表示，龍埔國小通過認證成為全國第1所「Google Reference School」，展現新北市致力推動數位學習的卓越成效，教育局未來也將以龍埔國小為基地，持續協助新北教師與學校獲得國際認證，提升數位教學專業能力。

此外，今年11月Google for Education Leader Series將移師至台灣舉辦，將安排參訪新北市學校做更深入的交流，期望藉由Google搭建的教育交流國際活動，為推動智慧教育激盪出更多元火花。

另外，教育局於日本Google教育領袖高峰會分享從「行政、環境、內容、數據、未來」五大面向，帶領學校數位轉型，落實智慧教育。在行政面：推出「新北校園通APP」，讓全市所有學制的老師、家長及學生都能享受便利的校園生活；在環境面：打造每一間教室成為「智慧教室」，讓師生都能擁有適宜的數位教學及學習環境；在內容面：擴充全國最大數位學習資源「親師生平台」服務，使得親師生1個帳號能使用130個免費的學校系統和資源。

而在數據面：建置全台第1個教育數據平台「教育資料平台」，以數據運算為核心，即時監控全市平板與學習平台使用狀況、全市網路流量及學生健康體適能分析，並做視覺化呈現；在未來面：建立全國第一套「教育報告與創新支持系統」。