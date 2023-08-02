民進黨立院黨團昨開記者會質疑民眾黨總統參選人柯文哲曾說「鄉下要有鄉下的樣子」記者會，柯文哲昨表示，軌道運輸有一定標準，「難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？」，對此，民進黨立院黨團今再開記者會批評，柯式交通平權總是把台北以外都稱為鄉下，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，用台北人看整個台灣，也沒有道理。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，柯文哲說「預算執行率不等於預算完工率」，但一條交通捷運線到工程，前期規畫作業平均為4年時間，每天出門看到的工地是後期規畫約8年，按照柯文哲說法，車子也買好，人可以進出，才叫做完工的話，包含台北市信義線東延段、萬大一期、北環、南環段還有萬大二期完工率就是「零」。

劉世芳表示，可是柯前市長去看看自己在北市捷運工程局所提出的預算完工比例，信義東延段是71.51％、萬大一期是67.61％、北環南環段是27.07％、萬大二期是17.10％，也就是說如果按照柯主席交通平權做法，要完工的才計算進去，否則完工率都等於「零」。

莊瑞雄也說，吵架王柯文哲每天吵架好像很吸睛，但吵架也要吵得有道理，柯一直認為「鄉下就要有鄉下的樣子」，用台北人看整個台灣，也沒有道理，他昨天還說「難道玉山要蓋捷運嗎？阿里山要蓋高鐵嗎？」乍聽之下好像對，但重點是，你的腦袋裡前瞻軌道建設都是捷運。

莊瑞雄表示，那柯文哲你怎麼不跳出來質疑連農委會都有軌道建設？莊瑞雄表示，沒錯，看你放在什麼地方，像是林務局阿里山的林業森林鐵路，整個鐵道沿路設施安全提升或邊坡防治，邊坡如何強化，這些不需要嗎？整個軌道計畫不是用台北看天下。