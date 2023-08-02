「丹丹漢堡」被稱為速食業南霸天，也是許多遊客到南部玩必吃名店，屏東縣屏東市的廣東店上月底結束營業，讓當地老顧客哀號「回憶沒了」。一名網友曾在批踢踢好奇詢問，好吃的東西那麼多，為什麼南部的丹丹漢堡會被吹起來？掀起熱議，有網友直言，好不好吃不用多說，「生意好到不行」；也有北部民眾大讚丹丹漢堡，「便宜、美味又方便，台北完全找不到類似的。」

一名網友之前曾在批踢踢以「丹丹漢堡是誰在吹？」為題發文，他不解，好吃的東西那麼多，為什麼南部的東西會被吹起來？「丹丹漢堡可以屌打全台嗎？我是不信啦，認真用心的早餐店那麼多欸！」

這篇文章引發許多討論，網友紛紛留言「就是因為有不往北部發展的傲氣，好不好吃已經不用多說，生意好到不行」、「你不懂，真的很好吃」、「依照那價格還可以」、「每次去人都超多」、「假日生意太好，電話都不接。」

也有網友認為丹丹漢堡品項多樣、便宜，也很美味，「同樣的東西，丹丹的售價只要麥當勞一半不到，難怪屌打全台，一堆北部人假日都特地南下來吃」、「便宜、美味又方便，台北完全找不到類似的」、「我北部人很愛，以為南部人吃膩，結果每次去吃都要排隊，好吃又便宜，CP值破表！」