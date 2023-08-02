英國《金融時報》28日報導，中國在印度清奈（Chennai）舉行的二十國集團（G20）環境與氣候部長聯席會議上，拒絕就溫室氣體排放目標等關鍵問題進行討論。中國外交部今日回應稱報導與事實不符，並指會議是受部分國家無端引入地緣政治問題干擾，才未能形成公報，中方對此感到遺憾。

中國外交部於網站發新聞稿指出，中方認為，G20應致力於凝聚各國政治共識，充分尊重各國不同發展階段和國情，交流分享最佳實踐和經驗教訓，鼓勵各國加強務實行動，推動國際社會團結合作積極應對氣候變化，共同提高全球實現綠色低碳可持續發展的信心和能力。

中國外交部說，中方敦促發達國家正視自身應對氣候變化能力、責任、義務，進一步加大減排力度，盡快兌現已做出的承諾，為發展中國家提供氣候資金和技術轉讓，停止單邊措施、脫鉤斷鍊和貿易壁壘等影響和破壞全球應對氣候變化的行為。

中國外交部表示，中國是推進全球氣候治理的行動派，建立了落實雙碳承諾的「1＋N」政策體系，建成了世界最大的清潔發電網絡，貢獻了本世紀以來全球25％的新增綠化面積，以年均3％的能源消費增速支撐了年均6.2％的經濟增長，成為全球能耗強度降低最快的國家之一，全球水電、風電、太陽能發電裝機容量最多的國家。

中國外交部強調，在G20環境與氣候部長會議成果文件的磋商中，中方發揮聯合國生物多樣性公約第十五次締約方大會主席國作用，努力協調各方利益，推動達成平衡案文，傳遞中方人與自然和諧共生、以人民為中心等理念，並呼籲綠色經濟政策不應對國際貿易造成不正當的歧視或限制。

中國外交部最後指，中方將繼續在G20等框架下，與各國加強環境氣候的政策交流和務實合作，共同推動全球綠色低碳可持續發展。