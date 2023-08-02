桃園市1輛吊車今天凌晨沿著桃園區經國路往南崁方向行駛，疑似緊急煞車，導致後方載著的起重機翻覆，壓毀外側車道的小貨車後斗，所幸無人受傷，警方獲報隨即封鎖路段交通管制，至中午還在處理中。
警方表示，李姓吊車司機沿經國路往南崁方向行駛，經過經國路與同安街336巷口時，燈號轉為紅燈因此緊急煞車，導致後方負載的起重機翻覆，壓毁外側車道由陳姓男子駕駛的自小貨車的後車斗，幸好無人受傷，警方獲報立即趕抵現場封鎖路段進行交通管制，請行經該路段之用路人配合警方指揮，由替代道路駛離。
桃園市1輛吊車今天凌晨沿著桃園區經國路往南崁方向行駛，疑似緊急煞車，導致後方載著的起重機翻覆，壓毀外側車道的小貨車後斗，所幸無人受傷，警方獲報隨即封鎖路段交通管制，至中午還在處理中。
警方表示，李姓吊車司機沿經國路往南崁方向行駛，經過經國路與同安街336巷口時，燈號轉為紅燈因此緊急煞車，導致後方負載的起重機翻覆，壓毁外側車道由陳姓男子駕駛的自小貨車的後車斗，幸好無人受傷，警方獲報立即趕抵現場封鎖路段進行交通管制，請行經該路段之用路人配合警方指揮，由替代道路駛離。
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