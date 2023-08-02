此數據原調查單位OECD（經濟合作暨發展組織）以及世界銀行（World Bank）表示，在全世界前30大經濟體，以及OECD成員國在內的47個主要國家中，日本去年掉15.1%最多，再來是瑞典大減8.5%，位居第2。

專家學者認為，韓國2022人均GDP銳減超過8%，主要原因之一是韓元兌換美元匯價過於疲弱。去年，韓元兌一美元平均在1,291.75價位，2021一整年的均值為1,144.32。

使用韓元計算，韓國名目GDP是年增3.9%，達2161.8兆韓元，約1.68兆美元。不過，用美元來換算的話，頓時韓國GDP大減7.9%，跌幅創全世界主要經濟體第2大。

2022年全球人均所得中，韓國排第23高，盧森堡以125,558美元居冠，其次是挪威106,180美元、愛爾蘭104,237美元第3、瑞士91,976美元，以及美國76,360美元排第5。

韓國央行指出，韓國去年GDP為2.6%，前年則是大增4.1%。受到經濟成長趨緩，以及全球幾乎都在實施貨幣緊縮政策，造成需求大縮手，也讓韓國2022年的GDP，是自2020年新冠疫情開始之年以來最低的。

韓國正努力拉抬出口，並想辦法以部分高端產業保持成長態勢。但上周，IMF（國際貨幣基金組織）還是將韓國今年經濟成長預估值，從之前1.5%再下修至1.4%，理由是全球景氣還是面臨不斷的挑戰。