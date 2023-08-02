大陸京津冀地區受今年第5號颱風杜蘇芮影響，持續強降雨，Z180、K1178、K396次列車受暴雨等因素影響在途停運，旅客滯留。據大陸央視新聞報導，8月2日上午，因強降雨被困於門頭溝落坡嶺兩天兩夜的K396次列車首批328名乘客已抵達北京豐台站。這些乘客此前被困，首批脫困旅客因要在夜裡徒步數小時，年齡大多在20歲到40歲之間。

大陸鐵路部門和重點站區管委會為這些乘客準備了水和麵包等食品以及輪椅、擔架、救護車等救助設備，並事先召集了400輛計程車（由鐵路部門支付車費）等運力，提供換乘指引，有需要改票服務的由車站專人安排。

8月1日18時，武警北京總隊機動第三支隊40名突擊隊員經過4個小時徒步到達落坡嶺車站，將第一批救援物資送到K396次列車旅客手中。當天22時50分，500名武警戰士攜帶食品、衣服、藥品陸續到達增援。8月2日凌晨1時45分，第一批328名旅客開始向山下轉移，於拂曉前抵達斜河澗車站，乘坐接駁列車到達北京豐台站。其餘乘客也將在今天白天陸續脫困。

在乘客往山外撤離的過程中，門頭溝區成立了臨時指揮部，統籌協調各項救援工作。同時，安排了應急、消防、醫療等救援保障力量，設置保障點為群眾準備了飲用水、食品、藥品等物資，確保撤離群眾的安全和生活需求得到滿足。

大陸央視新聞報導，隨行武警北京總隊先頭救援力量，路上到處可見施工人員清理鐵道，最險地區下方數米懸空，僅有枕木與鐵軌相連。

7月30日，因前方水害，K396次列車行駛至北京門頭溝落坡嶺站附近被迫停車，乘客滯留。

據報導，7月31日清晨5點，K396次列車乘務組冒雨徒步前往站內採買食品飲水1200餘件，返回車廂向旅客發放餐品，解決旅客用餐問題。隨著視訊傳開後不久，當日上午11時許，多位乘客家屬反映與親人失聯。原因是當地訊號塔被沖塌，包括王平鎮、雁翅鎮、妙峰山鎮、齋堂鎮、清水鎮在內的5個鎮手機通信中斷，當時僅有應急衛星電話可聯繫，而且部分地區電力中斷。

7月31日15時45分，「@北京鐵路」發布消息稱，為確保在途的K396次、Z180次旅客列車安全，鐵路部門及時聯繫當地政府，共同制定旅客轉運方案。截至13時許，滯留旅客和鐵路工作人員已全部轉移疏散到附近安全地點，K396次旅客安置在落坡嶺，Z180旅客在安家莊。

北京新聞廣播報導，為了保障列車滯留乘客食物供應， 31日晚18時30分左右，北京武警總隊40名先鋒隊員從門頭溝三家店火車站出發，前往旅客所在地落坡嶺和安家莊，計畫先坐火車前進5公里後，再徒步12公里，為受困旅客送去食物等物資。

但由於鐵路損毀，無法繼續前進，救援隊伍改在妙峰山鎮水峪嘴村就地開展救援。對於被困旅客，計畫安排空投所需物資。

大陸九派新聞報導，8月1日，已有數十位乘客從落坡嶺安置點走出。當天早上5點半天剛亮，就有人組隊出發。據走出的乘客趙先生表示，有村民告訴他們雖然馬路走不了了，但是廢棄的火車道還是能走的，不過肯定不好走。他們在徒步9小時後抵達色樹墳村，才有訊號向外界報平安。

路上他們還在隧道中遇到了前去救援的武警官兵和消防人員，以及搶修人員與設備。

趙先生表示，安置到落坡嶺社區後，當地有個小賣部，部分帶現金的乘客把小賣部搶購一空，後來大家吃的東西都是社區免費提供的。列車員、乘務長從外邊搬來物資免費發放給大家，速食麵發完之後個別乘客沒吃到飯，工作人員又準備了米飯和菜，保證大家都有的吃。

而且，工作人員優先安排老人孩子吃飯，很多成年男性也都沒有馬上去吃飯，等孩子和老人吃完後才分了些疙瘩湯和麵條，雖然不多但也暫時充饑。

8月1日20時30分，中國鐵路北京局集團公司北京西車務段落坡嶺站站長馬瑞新說明K396次列車相關情況。列車上900餘名旅客和工作人員全部平安，一部分700餘人由車站6名工作人員和當地居委會分散安排至鐵路工務工區和居民家中休息，另一部分200餘人在站內停靠的列車車廂內休息。1日下午由武警部隊和首都公安投送的部分食品已分發至旅客手中，但總量不足，需要進一步補給。鐵路部門正在會同地方政府克服困難、千方百計，爭取儘早將物資陸續投送到位。