網石棒辣椒股份公司（6468）上月3日股東會決議停止興櫃買賣、撤銷公開發行，同時在買回庫藏股轉讓給員工，減少公司股本5％。引發劉姓、黃姓以及許姓小股東認為董事會以「突襲式」方式撤銷公開發行，造成小股東損失，2日上午20多人到士林地檢署提告，拉氣球表達不滿，律師黃秀惠表示，董事會未盡「善良管理人的注意義務」，侵蝕股東權益，提告董事長金炳規等7人，違反《證券交易法》中特別背信罪。

黃秀惠表示，網石公司在6月26日開完股東會後1周，董事會決議停止興櫃買賣、撤銷公開發行，以及買回公司公開發行股票轉讓給員工，造成股價大跌，公司市值縮水超過2億，同時造成公司股本減少5％。未盡到董事應基於誠信經營、審慎評估之「善良管理人的注意義務」。

網石小股東自救會表示，網石公司藉由董事會發布種種侵蝕公司資本及股東權益之重訊，讓小股民聞訊先紛紛瘋狂拋售手上持股，造成股票大跌，並在終止興櫃買賣及撤銷公發後，讓股票喪失流通性，以利大股東可以低價收購小股東持股，以達到韓國僑外資等大股東坑殺台灣小股民之目的。

母公司為網石遊戲（Netmarble）2012年在台灣與紅心辣椒合資成立「網石棒辣椒股份有限公司」，旗下手遊有《石器時代：起源》、《奇蹟暖暖》、《真‧全民打棒球（Magu2）》、《棒球殿堂2017》、《MARVEL未來之戰》及《七大罪》。網石棒辣椒公司7月3日經董事會決議終止公司興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行，引發小股東不滿抗議。