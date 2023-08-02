白安和同學互動。（相信音樂提供）

白安近來正在各城市舉辦「沒有人寫歌給你過吧」巡迴演唱會，日前她受台大流行音樂歌唱營之邀，分享追逐音樂夢想的創作歷程，而演講日當天因颱風接近，風雨時大時小，白安對著台下滿座的學生說：「在颱風日見到大家，為什麼沒有休假呢？」學生甜嘴反撩：「因為想妳」逗樂白安。

白安歸納過去經驗表示：「寫歌最簡單的就是『玩』。」透露第一次寫歌是在國中三年級，「那年要考高中了，壓力很大很討厭讀書，對我來說寫歌好像日記一樣，沒抱太大想法，是當作給壓力很大的自己一個出口。」而這一寫也寫下多首膾炙人口的歌曲，其中最難寫的是〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，但它卻是最受歡迎的。「痛苦對寫歌很有用，在寫這首歌時，是我最徬徨的時候，當你什麼都沒有的時候，最勇敢的時候。」以此經驗勉勵台下學生。

從幼稚園就開始學鋼琴的白安，一直學到國中二年級，她笑說：「一直被去逼去上課很痛苦，雖然學得很不認真，但學很久，所以基礎得很好。」但對於寫歌，她建議大家可放下對樂器的框架，並刺激自己的想像力，她說「你會樂器很好，會成為你們工具，但你先放下你所有樂器，在這安靜想像中，旋律對你來說是什麼。」

她也亳不藏私地自揭自己創作方法，「所有歌的曲不是坐在樂器前寫的，是在腦海裡寫完，詞則是坐在書桌上寫的。」並鼓勵學生多和朋友聊天，開玩笑地說：「可以偷朋友的點子。」目前白安正忙著「沒有人寫歌給你過吧」演唱會，結束武漢、長沙演出後，8／20 西安、8／27 重慶、9／1 成都、9／3 北京數站巡迴。