美國前總統川普因試圖推翻2020年總統大選結果，昨（1）日遭到特別檢察官史密斯（Jack Smith）起訴「共謀欺騙美國」等4宗罪名，美媒列出這4宗罪的最重刑期，加總起來達55年，其中妨礙官方程序、串謀妨礙官方程序等2罪最重分別判20年，換算川普的77歲高齡，若全部定罪，最重恐關到死。

美國前總統川普因試圖推翻2020年總統大選結果、引發國會暴動，遭到起訴4宗罪。

綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）、「國會山莊報」（The Hill）報導，針對川普企圖推翻2020大選結果，特別檢察官史密斯昨日宣布起訴川普「串謀詐欺美國」、「串謀妨礙政府程序」、「串謀剝奪聯邦法律或憲法賦予的公民權利」等3宗共謀罪名，以及1宗妨礙官方程序罪。

《華盛頓郵報》指出，「共謀行為」（Conspiracy）泛指任何涉及2人或以上、違反聯邦法律或欺詐美國政府的行為，共謀不一定要成功才構成犯罪，犯罪者在任何階段加入共謀，都會被咎責。

檢察官指控川普與另外6人「共謀」，「推翻2020總統大選的合法結果」，長達45頁的起訴書並未公布這6名同謀的姓名，不過根據描述，美媒推測包含川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）、伊斯特曼（John Eastman）、鮑爾（Sidney Powell）、切斯布羅（Kenneth Chesebro），以及前司法部官員克拉克（Jeffrey Clark），第6名同謀被描述為政治顧問。

■串謀詐欺美國

關於共謀詐欺美國的指控，起訴書指出，川普共謀詐欺美國，「透過不誠實、詐騙、欺騙，損害、阻礙聯邦政府蒐集、計票、認證總統選舉結果的合法功能」。

起訴書更指川普「散播謊言」，「稱選舉中存在影響結果的詐欺行為，以及他實際上已經勝選」。

「這些聲明是錯誤的，而且被告知道是錯的，但是被告仍持續、廣泛散播，讓他明知錯誤的主張看起來合法，引發全國強烈的不信任與危險氣氛，並且削弱公眾對選舉的信心。」

UPDATE: Trump has been indicted on 4 charges

- Conspiracy to Defraud the United States

- Conspiracy to Obstruct an Official Proceeding

- Obstruction of and Attempt to Obstruct an Official Proceeding

- Conspiracy Against Rights pic.twitter.com/sxko60c0Ox — Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 1, 2023

■妨礙官方程序、以及串謀妨礙官方程序

這2項罪名與川普企圖阻擋2021年1月6日國會認證大選結果的程序有關，當天大批川粉衝進國會，引發暴動。

起訴書大量引用川普在1月6日前說的話，例如他曾對幕僚說，預期當天群眾會很「憤怒」。此外，國會展開認證程序前夕，川普在白宮的集會上重申「錯誤主張」，給群眾「錯誤希望」，讓群眾相信當時的美國副總統彭斯（Mike Pence）能改變選舉結果，「並指示群眾前往國會山莊，以阻礙認證程序，及施壓副總統阻礙認證」。

■串謀剝奪聯邦法律或憲法賦予的公民權利

起訴書指控川普故意與同謀「聯手、共謀、同意」，「傷害、壓迫、威脅、恫嚇」一名或多名自由行使、享受憲法、美國法律保障的投票權及計票權。

■若4宗罪全定罪 合計最重判55年

美媒指出，若「串謀詐欺美國罪」被定罪，川普最重恐判5年刑期，串謀剝奪公民權利最重判10年，妨礙官方程序、串謀妨礙官方程序等2宗罪最重各判20年，合計4宗罪最重將判55年。

Trump now faces 78 felony charges across three criminal cases so far ⬇️https://t.co/HDSFHVuNHl pic.twitter.com/kuj329Clab — POLITICO (@politico) August 1, 2023

不過《華郵》也指出，聯邦案件幾乎從未判處最高刑期，認罪的被告往往也能折抵刑期，法官也會考量被告的犯罪史，以及年齡、健康狀況的個人情形。

除了上述4宗罪，美媒指出，川普因不當持有機密文件、支付費用給色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的封口費案等，合計至今面臨高達78項刑事指控，當中有多項指控最重會被判處20年刑期。