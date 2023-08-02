台灣與紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定(ANZTEC)，2025年起紐西蘭進口液態乳關稅將由每公斤14元降至零，勢必進一步衝擊國內生乳市場。酪農表示，上架費過高墊高了台灣鮮奶價格，消費者往往難以下手，政府應設定最終通路抽成上限，才能在進口鮮乳競爭下保有競爭力。

桃園市養牛協會理事長許成寶表示，酪農面對高飼養成本及全面開放紐西蘭進口奶感到非常不安，唯有政府面對高飼養成本問題、合理化鮮乳定價，才有機會提高國產鮮乳競爭力。

許成寶指出，一罐鮮奶的成本包含酪農的生產成本(收購價)、乳品廠加工運輸包裝成本，以及後端通路上架費等，但在台灣，後端通路上架費就佔其中3成至5成費用，造成台灣鮮奶售價較高，政府應設定最終通路抽成上限，藉此提高國產鮮奶的競爭力。

許成寶說，政府不能把鮮乳價格高的原因，怪罪於因為農民生產成本高，這樣對生產者實在不公平，政府若要減少飼養成本上，可鼓勵青農種植青割玉米等芻料，配合政策的輔導，有辦法降低一定的生產成本。

牛乳產業基金管理委員會召集人楊梅貴說，政府應提出合理的國家生乳產量規劃，並規劃足夠的預算資源和基金設立來協助推廣本土鮮奶、強化產業競爭力和協助酪農戶轉型。