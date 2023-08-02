Framber Valdez is the first lefty in @Astros history to throw a no-hitter. pic.twitter.com/8uspLTGXS0 — MLB (@MLB) August 2, 2023

太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）2日率領球隊以2比0擊退守護者，但這可不只是一般的完封勝，瓦德茲面對守護者27位打者，只投出1次保送，沒有被敲任何安打，完成大聯盟本季第3場、隊史第16場的無安打比賽。

瓦德茲唯一讓守護者上壘的1次，是第5局對岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）投出的保送，在此之前瓦德茲已經連續解決12位打者，其中6次是以三振解決，不過1出局後布倫南（Will Brennan）擊出雙殺打，該局仍以三上三下的形式結束。7局上守護者強打拉米瑞茲（Jose Ramirez）擊出投手前強襲球，瓦德茲用手套試圖擋下未果，還好守在後頭的游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）不疾不徐，接球後穩穩傳向一壘完成刺殺，繼續維持無安打內容，最後一個出局數也是由潘尼亞接殺游擊平飛球完成。

瓦德茲本場比賽只用了93球，根據《ESPN Stats & Info》數據，這是自1999年洋基投手孔恩（David Cone）面對蒙特婁博覽會（國民前身）88球的完全比賽後，單場用球數最少的無安打比賽。這場比賽也是自洋基赫曼（Domingo German，完全比賽）以及老虎（3投聯手）後，本賽季第3場無安打比賽。

上賽季太空人一共有2場聯手的無安打比賽，其中一次是更是難得，出現在世界大賽G4對陣費城人，這是太空人自2019年以來的第5場無安打比賽，恰巧的是，這場無安打出現在2日太空人大手筆交易回韋藍德（Justin Verlander）的這天，後者也在2019年效力太空人時投出無安打比賽。