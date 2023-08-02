非洲國家尼日上月發生政變，導致聖戰士猖獗的沙赫爾（Sahel）地區所剩不多的親西方領袖又1人被推翻。法國和歐洲3架撤僑班機中的第1架次已於今天降落巴黎。

沙赫爾地區是介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，一個從非洲東部延伸至西部、長逾5400公里的條狀地帶。

巴黎戴高樂機場（Paris-Charles de Gaulle Airport）人士告訴法新社，首架搭載262人的法國撤僑班機，已於當地時間8月2日凌晨1時30分過後不久抵達機場。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）表示，這架空中巴士（Airbus）A330客機所載的262人中，包括十幾名嬰兒。

尼日是繼馬利和布吉納法索之後，不到3年內第3個發生軍事政變的沙赫爾地區國家。總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）7月26日被自己的總統衛隊推翻，對法國這個尼日前殖民者和長久以來的盟友而言，是一大警訊。

在充滿敵意的群眾7月30日集結在法國大使館外，且尼日軍政府指控巴黎當局圖謀軍事干預之下，巴黎當局昨天表示將展開撤僑行動，協助法國和歐洲公民離境。

巴黎當局已出面譴責法國大使館遭遇的暴力行為，以及尼日關閉空域「導致法國國人無法出境」所引發的風險。

據路透社報導，在尼日衝突恐升溫情況下，西班牙也表示正準備以空運方式撤離70名僑胞，義大利也稱會安排一架撤僑班機，德國則呼籲公民搭乘法國班機離境。

華府方面，白宮以沒有立即危險為由，說美國暫不加入歐洲盟邦的撤僑行列。

美、德、義在尼日也有駐軍，目前為止尚未傳出撤軍消息，但美方已暫停訓練尼日部隊等的活動。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，華府「當然知悉法國和歐洲國家的撤僑行動。但現階段我們並未看見有跡象顯示美國公民或我國設施受到直接威脅，因此我們目前在尼日的部署方式維持不變」。

目前約有1000名美軍駐守尼日，協助尼日打擊伊斯蘭主義叛亂活動。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）指出，美軍已限縮在尼日的部分活動。

賴德表示，「在安全合作方面，鑒於當前情勢，這些工作目前都已喊卡」，包括「訓練之類的事務」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120802