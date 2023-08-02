裕隆汽車今（2）日於三義工廠舉行裕隆70週年廠慶活動，裕隆集團嚴陳莉蓮執行長特別偕同一雙兒女Michelle、John出席慶祝，象徵傳承意義；同時在這天迎接國產第一台NISSAN X-TRAIL輕油電車下線掛牌，與裕隆長久重要合作夥伴日產汽車、協力廠、經銷商等一同見證，嚴陳莉蓮並宣示要「再迎向下個70年」。

裕隆汽車70 週年廠慶也迎接國產第一台NISSAN X-TRAIL輕油電車下線，嚴陳莉蓮現場感性致詞，感念公公嚴創辦人與婆婆吳總裁70年前篳路藍縷創辦裕隆汽車，開啟台灣汽車工業發展的逐夢路程，這段路程歷經波折困難，裕隆汽車仍謹記創辦人與總裁造車的使命，以及堅持台灣造車技術的理念，致力為台灣製造符合需求的國產車型，為台灣汽車工業做出貢獻。

細數裕隆汽車1953年從新店工廠開始設立至今，累計生產超過270萬台國民車款，今日也特別展出青鳥、速利301、Cerfiro以及第一代X-TRAIL等四部經典裕隆日產經典車，透過一台台裕隆經典車款，走歷裕隆70年來的人車生活故事與展望。

迎向全球新能源車浪潮趨勢，全新NISSAN X-TRAIL 輕油電車款是全台首款搭載「可變壓縮比引擎 VC-TURBO」，也是首款採用輕油電技術的國產車款，嚴陳莉蓮親自為第一台下線的X-TRAIL掛上車牌，祝福NISSAN X-TRAIL輕油電銷售紅盤，也期許裕隆集團秉持繼往開來的精神，承繼既有基礎、掌握未來脈動，持續創新並不斷突破，NISSAN X-TRAIL也於今日正式宣布展開預售活動。

展望未來，嚴陳莉蓮表示，裕隆集團將專注提供更優質的移動服務體驗，以「全域移動，未來啟動」作為核心價值，從車出發，將自身服務與關注範圍，擴及到每一種移動需求，並以企業永續發展，透過數位發展、電動車輛、能源佈局，為臺灣移動價值鏈發展再創新局，與台灣民眾一起達成人、車、生活的美好願景。