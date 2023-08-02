老舊的加工出口區透過前瞻預算啟動園區立體化工程，加工區表示，總計34.44億元特別預算用在前鎮、楠梓及後續屏東科技產業園區等三大園區的開發及改建，立體化更新後的「科技產業園區」可新增園區用地26.86公頃，預計創造約300億元投資額。

三大園區中，前鎮科技園區花了24億元最多，目前已經完成，新增總樓地板面積約8萬平方公尺產業空間，啟用僅4個月，目前該區已100％出租。已有緯創高雄晶傑達光電科技在今年 5 月舉行B3 廠新建工程開工典禮，將興建地上 9 層， 地下 2 層的新廠房，主要從事車載、工控、醫療使用的液晶顯示面板模組製造。

另外楠梓科技產業園區爭取到6億多元支持，要興建新的創新產業大樓。第一期更新基地也已有穎崴科技將要投資，加工處預估新大樓可吸引新增投資額25億元。

屏東科技產業園區則是因應台商回台需求及區域均衡發展來建置，經費約4億元，並以台糖土地作為擴區基地，園區用地面積 26.86 公頃，土地「只租不售」。目前園區公設工程已於2023年5月開工，廠商建廠可同步施工，可促進投資 50 億元。