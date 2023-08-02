消防隊員整備救災小艇等設備。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

消防隊員整備救災相關設備。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

消防隊員整備救災時的水上摩托車。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

依據中央氣象局預報資料顯示，中颱卡努颱風持續接近台灣中，且各界預測有可能再增強為強颱，故北台灣各地均嚴陣以待。新北市消防局第六大隊表示，8月1日20時30分已發布海上颱風警報，因卡努颱風行進方向偏西，暴風圈有可能接觸北台灣陸地，發布陸上颱風警報機率變高，受影響範圍包括北海岸、東北角。

為做好颱風來襲可能發生的災害應變，第六大隊表示將針對轄內東北角（瑞芳、貢寮）及北海岸（萬里、金山、石門）加強防颱勸導措施。

而轄下所屬分隊已完成船艇整備，以及各項救災裝備器材檢查準備。如颱風來襲或短暫強降雨，造成積淹水，需要救援時，消防人員便能即刻前往協助搶救，並保持緊急通報網絡暢通。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，「多一分防颱準備，就能少一分颱風損失」，卡努颱風侵襲臺灣時可能為強烈颱風或中度颱風上限，請民眾做好準備工作。

例如應隨時注意颱風最新動態的訊息，做好事前防範工作；低窪地區民眾，請預先做好避難疏散的準備，一旦颱風侵襲，請配合鄉（鎮、市）公所、村（里）長、警察、消防人員之指示，前往臨時避難處所；還有颱風期間請勿到海（河）邊，從事觀潮、戲水、釣魚、溯溪等戶外活動，非必要請勿隨意外出。

第六大隊呼籲民眾，做好防颱準備工作，落實自主防災，以降低災害發生的機率，並減少災害時造成之損失。