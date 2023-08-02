花蓮吉安鄉阿美族豐年祭將在本月5日至27日，於每個周末接力登場，鄉公所歡迎民眾參與族人盛事，不過各部落祭儀有紀律性，參加前請先了解部落規範。（摘自吉安鄉公所臉書粉專）

花蓮吉安鄉原住民人口逾1.5萬人，為全縣之最，其中又以阿美族人數最多，其次為太魯閣族，由於暑期適逢阿美族豐年祭，鄉內19個部落本月5日起將接力舉辦祭點歡慶豐收，太魯閣族9月則辦理感恩祭，感謝祖靈護佑平安。鄉公所歡迎民眾參與族人盛事，不過各部落祭儀有紀律性，參加前需先了解部落規範。

每年7月至9月是阿美族的豐年祭，吉安鄉內的部落多會選在8月舉辦，除旅外族人回鄉參與，在地民眾跟旅客也會特地前往，與族人一同參與部落盛事，享受豐收的歡樂。

吉安鄉公所表示，今年鄉內19個阿美族部落豐年祭本月5日起至27日每周六、日接棒登場，首場為歌柳灣（Cikeliwan）部落、慶豐（Ciripunan）部落跟仁和部落（Isaetipan Pahikukian），壓軸場則是宜昌（Buner）部落跟娜荳蘭（Natawran）部落。

阿美族豐年祭在8月底畫下完美的句點後，緊接著登場的則是9月9日的太魯閣族感恩祭，屆時族人除在活動會場感謝祖靈恩賜豐收、護佑平安，現場也將安排民眾參與搗糯米、傳統背籠、剝花生、煮竹筒飯、鋸木頭、搗稻米等技藝，體驗太魯閣族祖先在山上求生的傳統智慧。

鄉公所表示，今年鄉內部落豐年祭運用各部落的巧思與創意，歡迎民眾前往感受族人的熱力歌舞、品嚐獨有原民風味餐、欣賞部落手工藝之美，體驗原住民族的熱情，詳細時間可上公所官網或臉書粉專查詢，不過各部落的祭儀有其紀律性，到達活動會場後，可先向工作人員洽詢流程，了解部落規範。

此外，鄉公所歡慶8月原民月，即日起接續在阿美族文化館展開「原住民族系列活動」，包括原住民族權力入憲到實踐特展、跨越南島與大溪地的美麗約會、吉野餐吧洛人氣美食攤位市集吃不停，父親節當天更將展出吉安百年原住民系列服飾及配件特展。