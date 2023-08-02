李同榮近一步指出，房市在交易量見底時，買盤信心較脆弱，往往是房價鬆動的開始，例如2016年房地合一1.0正式上路，首季房市交易量見底，但全年房價卻有明顯的殺價取量現象，房市也持續緩跌一年半至2017年底，台北市房價才率先止跌落底，全台房價在2018年第二季止跌落底，正式展開第六循環多頭走勢至今。

因此，房市雖量先價行，但房市的價格落底與回升往往會落後交易量的指標一段時間，這波雖然交易量已經落底，但指望房價回升，仍需要經過以盤代跌或微跌的市場整理，才能結束第六循環多頭走勢，也才有機會進入新的第七循環，這段整理時間可能會延至2024下半年。

目前市場已經完全是剛性需求為主導力量，剛需購屋者若對後市看壞，市場信心不足，就會採取持續觀望態度，下半年交易量就不會太樂觀，反之，若剛需買盤久等房價不跌，一旦屬意的區域房價稍有鬆動，遞延買盤有可能陸續歸隊進場，房市交易量就有可能回溫，李同榮說，這些房價鬆動的區域，往往是推案量大、價格超漲區，但也是長線有利多題材支撐的區域，建商會在新青安貸款政策激勵下以更優惠付款方式吸引首購買盤進場。