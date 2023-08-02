美國前總統川普因試圖推翻2020大選結果於今天遭到起訴，是他投入2024選戰以求重返白宮之際最為嚴峻的司法威脅。消息一出，川普發文批評檢方「精神錯亂」，企圖干預選舉。

法新社報導，在特別檢察官史密斯（Jack Smith）的45頁起訴書中，川普以3項圖謀不軌和1項妨礙司法調查罪遭到起訴。

川普除被控圖謀詐騙美國，也被控圖謀干擾官方程序。這裡的官方程序指的是國會2021年1月6日為認證民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）贏得2020年大選所舉行的聯席會議。

起訴書說：「這項陰謀的目的，是利用他明知為不實的選舉舞弊說法，來推翻正當的2020年總統大選結果。」

起訴書還說：「即使敗選，被告仍鐵了心要繼續把持大權。」

「因此，2020年11月3日投票日過後的2個多月時間，被告散播謊言，說大選存有影響投票結果的舞弊行為，還說他贏了大選。這些均為不實說法，而被告心裡有數。」

起訴書提到6名同謀，但均未列出姓名，川普是唯一被點名的被告。

根據美國媒體報導，川普將於3日出庭。

● 川普怒斥又一虛假指控 指檢方干擾大選

川普目前是贏得共和黨2024年總統提名的熱門人選，他今天痛批史密斯「精神錯亂」，說他發布了「另一個虛假起訴書」來「干擾總統大選」。

川普在社群平台Truth Social寫說：「他們為何不在2.5年前做這些事？為何等這麼久才出手？因為他們想在我選戰打一半的時候動手。」

川普一再攻擊調查行動為美國司法部發起的政治「獵巫」。

路透社報導，川普早已是首位面臨刑事起訴的美國前總統。

● 川普其他司法戰一覽

今天公布的各項指控為史密斯提出的第2輪聯邦指控。史密斯是去年11月獲美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命為特別檢察官。

特別檢察官6月召集的邁阿密聯邦大陪審團也曾對川普提出37項指控，直指他2021年卸任後非法保留政府機密文件並妨礙司法。川普已出庭提出不認罪抗辯。

上個月27日，檢方再對川普提出3項刑事罪名，指控他在保留政府文件而遭受調查之際，下令員工刪除維安監控畫面。檢方追加指控後，川普此案的罪名總數來到40項。

而針對川普最早的指控，則是由紐約曼哈頓地區檢察官召集的大陪審團3月時所提出的。

當時紐約曼哈頓地區檢察官召集的大陪審團，指控他偽造商業紀錄，涉嫌支付款項給情色片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels），換取她閉口不談2016年大選期間與川普的不倫關係。川普否認與丹尼爾斯有染，並於今年4月出庭時對34項重罪指控不認罪。

77歲川普目前在共和黨總統參選人當中民調遙遙領先，有可能繼2020年大選後，明年再與80歲的民主黨籍總統拜登爭奪白宮大位。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1120802