為促進產業技術交流及創新發展，新北市農業局昨（1）日邀基隆市、台北市及桃園市代表及農友共40人至汐止智慧農業場域、坪林特色茶園等地參訪，展示茶農在農產業技術、創新發展及農業創生特色。

新北市為全台最大包種茶產區，主要分布於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止等地區，每年產量高達282公噸，因此本次參訪以茶產業為主，首站選定架設「微氣象站」和「土壤感測器」的智慧農業場域，透過精密數據，判斷茶葉採摘、施肥或灌溉的最佳時機。

後續參訪坪林的福茶苑、白長青等特色茶園。茶福苑由第三代青農返鄉經營，為傳承父母的包種茶技藝，將坪林金瓜寮形象融入茶園管理收成、茶葉製作販售、各種包裝視覺設計中；白長青則是由第五代青農兄弟黨經營，串聯坪林在地特色店家設計小旅行體驗遊程，開設茶葉講座課程，改善製茶環境，曾獲農糧署頒發亮點茶莊。

新北市坪林青年茶業發展協會理事長鄭祐昇表示，新北包種茶最大產區就在坪林，栽培面積達488.49公頃，協會創立為振興在地茶產業，技術傳承及交流，吸引更多年輕人留在家鄉。協會成員40人由青年茶農及茶商組成，透過創新技術推廣好茶新風味。

農業局表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，輔助農民智慧農業設備、農業生產機具及資材，協助降低生產成本，並透過產業技術創新、發展多元體驗活動，活絡地方經濟，達到永續農業發展目標。